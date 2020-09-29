Мировое сообщество не должно игнорировать террористические методы РФ на Донбассе и в Крыму - Кулеба

Терроризм и насильственный экстремизм являются одними из ключевых вызовов международному миру и развитию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на виртуальной ІІ Министерской встрече Группы друзей жертв терроризма, которая состоялась в рамках общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр также привлек внимание участников к опыту Украины, которая уже седьмой год подряд противостоит вооруженной агрессии и террористическим методам России на Донбассе и в Крыму, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Мировое сообщество не должно закрывать глаза на попытки государства-постоянного члена Совбеза ООН заставить замолчать защитников прав человека, гражданских активистов и журналистов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса под видом проведения контртеррористических мероприятий", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил важность консолидации международных усилий для обеспечения соблюдения прав жертв терроризма и предоставления им поддержки, помощи и реабилитации.

"Не менее важной задачей остается привлечение к ответственности всех организаторов, наставников и спонсоров террористической деятельности", - добавил министр.