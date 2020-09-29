Рада приняла в 1-ом чтении изменения в законодательство по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3577 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в первом чтении проголосовало 292 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке к документу, проектом акта предлагается внесение изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР, законы "О жилом фонде социального назначения", "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" и "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей" в части предоставления права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, внеочередного получения жилья из жилого фонда социального назначения и обеспечения их социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в законы "Об охране детства" и "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" в части предоставления возможности детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, в том числе после достижения ими 23 лет, по их желанию, получить денежную компенсацию за принадлежащее им для получения жилое помещение.

Проектом акта также предусмотрено урегулирование вопроса постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.