Политика

14:21 28.09.2020

Зеленский выступает за выплату повышенных зарплат медикам уже в сентябре

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Зеленский выступает за выплату повышенных зарплат медикам уже в сентябре

 Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в текущем месяце получили повышенные зарплаты, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

"Уже конец месяца, и медработники через несколько дней должны получать зарплаты, а, согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок. Остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19. Все эти вопросы должны быть решены", - сказал Зеленский во время селекторного совещания с премьер-министром, членами правительства и представителями правоохранительных органов.

Президент акцентировал внимание на том, что сейчас очень мало больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для получения доплат, и Министерство здравоохранения держать этот процесс под контролем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что НСЗУ начала проводить оплаты учреждениям по заключенным договорам для обеспечения доплат медицинским работникам с 25 сентября. "В течение следующих двух дней 500 учреждений здравоохранения получат средства. Другие учреждения получат их после подписания ими контрактов до конца недели. Важно отметить, что более 200 заведений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможным своевременную выплату доплат медицинским работникам. Контроль над выплатами - лично на министре здравоохранения", - доложил глава правительства.

Теги: #медики #зеленский #зарплаты
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