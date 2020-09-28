Политика

12:47 28.09.2020

Рада 20 октября должна согласовать предложения к проекту госбюджета - Разумков

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Рада 20 октября должна согласовать предложения к проекту госбюджета - Разумков

Верховная Рада 20 октября должна провести пленарное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту государственного бюджета в Кабинет министров, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения в Кабинет министров Украины. Поэтому 20 октября надо будет также провести пленарное заседание Верховной Рады", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Ранее Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения 4-ой сессии в сентябре-октябре, согласно которым народные депутаты с 28 сентября по 2 октября будут работать в пленарном режиме (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают с избирателями).

В то же время было решено, что неделю перед днем голосования на местных выборах – с 19 по 23 октября - депутаты будут работать с избирателями (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают в пленарном режиме).

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Теги: #бюджет #разумков #радв
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