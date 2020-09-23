Политика

12:45 23.09.2020

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского - пресс-секретарь

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Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского - пресс-секретарь

Распространенная рядом СМИ информация о финансировании бизнесменом Ринатом Ахметовым команды президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" не соответствует реальности, заявила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

"Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Всё, на чём он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтёр". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности", - сообщила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

 

Теги: #ахметов
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