Посольство США призвало РФ прекратить конфликт на Донбассе и освободить всех незаконно заключенных украинцев

Посольство США по случаю Всемирного дня мира призвало Россию прекратить конфликт на Донбассе, который она вызвала и поддерживает, выйти с Донбасса и Крыма и освободить всех незаконно заключенных украинцев, заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"Во Всемирный день мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свои жизни в мире и с полным признанием своих человеческих прав. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет с Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают", - сказала Квин в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства США в Украине в понедельник.

Также временная поверенная подчеркнула, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавила Квин.