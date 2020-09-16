Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

В президентском рейтинге лидирует действующий президент Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года.

Согласно результатам исследования, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5%, пятого президента Украины Петра Порошенко - 14%, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,3%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, телеведущего, представителя партии "Голос" Сергея Притулу и лидера партии "Украинская стратегия", экс-премьера Владимира Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Так, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского, 57% - недовольны. Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны - 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 14%, не довольны - 59%, затруднились оценить - 27%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров Украины (73%) и Верховной Рады (76%).

В то же время, оценивая влияние ключевых политиков/руководителей ведомств на рейтинги власти, респонденты относительно лучше оценили работу главы Разумков: 25% считают, что его деятельность положительно влияет на популярность действующей команды власти, столько же - противоположного мнения. 18% считают, что его работа не влияет на эти показатели, 32% - вообще не смогли ответить.

Также 13% опрошенных считают, что деятельность Шмыгаля положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения. 13% опрошенных считают, что деятельность министра внутренних дел Арсена Авакова положительно влияет на рейтинги власти, 41% - противоположного мнения.

10% опрошенных считают, что деятельность руководителя Офиса президента Андрея Ермака положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения. 8% опрошенных считают, что деятельность главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии положительно влияет на рейтинги власти, 28% - противоположного мнения.

Одна лишь 6% считают, что деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой и директора НАБУ Артема Сытника положительно влияет на рейтинги власти, треть - противоположного мнения.

По данным соцопроса, среди силовых ведомств опрошенные лучше всего оценили деятельность армии: 51% - довольны, 32% - не довольны. Одобрительно работу Национальной гвардии оценили 33% опрошенных, противоположного мнения - 43%, затруднились оценить - 25%.

В частности, работой полиции довольны 26% опрошенных, не довольны - 63%. Деятельностью СБУ довольны 23%, не довольны - 50%, затруднились оценить - 27%. МВД довольны 20%, не довольны - 63%, затруднились оценить - 17%. Генпрокуратурой довольны 13%, не довольны - 64%, затруднились оценить - 24%. Деятельностью судов довольны лишь 11%, не довольны - 69%, затруднились оценить - 20%. Меньше всего опрошенные довольны деятельностью НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура). Одобрительно о работе этих органов говорили по 7-10% опрошенных, противоположного мнения - более 60% респондентов.

В целом, 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. Лишь 7% увидели улучшения, 26% - не почувствовали никаких изменений.

Согласно опросу, оценивая ближайшее будущее, 32% граждан не ожидают никаких изменений в экономическом положении Украины в последующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, 15% - улучшение. Также 57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти, 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны в Донбассе.

Помимо прочего, 45% опрошенных считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавируса, являются оптимальными, 23% считают их слишком мягкими, 18% - наоборот слишком жесткими. Отмечается, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, при этом растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.

Однако 61% опрошенных, оценивая риски от эпидемии боится больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания, 29% наоборот больше боятся болезни.

Участниками опроса было население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.