Политика

18:38 15.09.2020

Государства-члены ООН в совместном заявлении осудили нарушения РФ прав человека в оккупированном Крыму - МИД

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Государства-члены ООН в совместном заявлении осудили нарушения РФ прав человека в оккупированном Крыму - МИД

В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в совместном заявлении по Крыму призвали Россию, как государство-оккупанта, придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения с правами человека в АР Крым и Севастополе, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Мы решительно поддерживаем призывы генерального секретаря к правительству Российской Федерации соблюдать свои обязательства в соответствии с международными нормами прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые применяются к нему в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы призываем Российскую Федерацию снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарской общины в отношении ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса. Напомним, что оккупирующая держава уже более трех лет игнорирует соответствующее постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве во вторник.

Государства-члены ООН также требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и Севастополя для международных мониторинговых миссий, как это указано в резолюциях ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168.

"Сегодня в Женеве международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - отметили в МИД.

Теги: #крым #права_человека #оон
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