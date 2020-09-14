Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

Если бы местные выборы в Украине состоялись в начале сентября, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов набрал бы больше всего голосов на выборах одесского городского головы, и мог бы победить уже в первом туре, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, презентация которых состоялась в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Согласно данным исследования, за Труханова (партия "Доверяй делам") проголосовали бы 46,6% среди всех респондентов и 61% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим кандидатом. На втором месте оказался Вадим Рабинович ("ОПЗЖ") (6,1% среди всех и 8% среди тех, кто определился). Далее в рейтинге идут Олег Филимонов ("Слуга народа") (4,2% среди всех и 5,5% среди тех, кто определился), Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) (3,8% среди всех и 4,9% среди тех, кто определился), Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) (3,7% среди всех и 4,8% среди тех, кто определился), Михеил Саакашвили (3,7% среди всех и 4,8 среди тех, кто определился). Не определились с выбором 15,3% опрошенных.

57,1% опрошенных оценили деятельность Труханова, избранного мэром Одессы в 2014 году, на "хорошо", 25,8% - "ни плохо, ни хорошо", 14,8% - "плохо", 2,3% респондентов затруднились или отказались отметить.

Также в ходе соцопроса определялось отношение к общественно-политическим деятелям. Согласно данным, лучшее отношение у жителей Одессы - к Труханову, к которому позитивно относятся 61,3% опрошенных, нейтрально - 22,2%, негативно - 15,6%. Далее в рейтинге идут Голубов, к которому позитивно относятся 33,2%, Николай Скорик (30,7% относятся позитивно), Рабинович (32,5% относятся позитивно). В то же время к Филимонову относятся позитивно 11,8%, 39,4% - нейтрально, 28,2 - негативно, а 20,3% "не знают такого".

На вопрос, кто из представленных кандидатов имеет самые высокие шансы на победу, 65,8% респондентов указали на Труханова, 1,5% предсказали победу Филимонову и 1,4% - Голубову.

Рейтинг партий на выборах в местный совет Одессы возглавила партия "Доверяй делам" (34,1% среди всех, 46,6% среди тех, кто определился). На втором месте - партия "ОПЗЖ" (12,4% среди всех, 17% среди тех, кто определился), на третьем - партия "Слуга народа" (6,7% среди всех, 9,1% среди тех, кто определился), на четвертом - партия "Евросолидарность" (4,1% среди всех, 5,6% среди тех, кто определился), на пятом - "Партия Шария" (3,6% среди всех, 4,9% среди тех, кто определился).

На выборах в Одесский областной совет опрошенные также отдали бы победу партии "Доверяй делам" (34% среди всех, 47,4% среди тех, кто определился). Далее идут партия "ОПЗЖ" (14,3% среди всех, 20% среди тех, кто определился), "Слуга народа" (7,2% среди всех, 10% среди тех, кто определился), "Партия Шария" (4,3% среди всех, 5,9% среди тех, кто определился), "Евросолидарность" (4% среди всех, 5,6% среди тех, кто определился).

Исследование общественного мнения населения г.Одесса проводилось Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 августа по 8 сентября 2020 года. Методом личного интервью опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех районах г. Одесса по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких до 12%, 1,3% - для показателей близких к 5%.