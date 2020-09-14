Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах вряд ли будут проголосованы, считает заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Не поставят. Скажем честно, 190 и более патриотически настроенных депутатов просто не дадут это сделать. Мы применим все возможные методы для того, чтобы ее не вынести (на рассмотрение – ИФ)", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Народный депутат считает странным, что Кремль ссылается "на законопроект "Слуги народа".

"Я бы на месте коалиции сейчас бы провел жесткий разговор с членом своей фракции, чтобы он отозвал законопроект, чтобы нас не позорил и свою фракцию", - отметил Железняк.

Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обящательств.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.