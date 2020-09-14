Политика

11:52 14.09.2020

Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

2 мин читать
Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах вряд ли будут проголосованы, считает заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Не поставят. Скажем честно, 190 и более патриотически настроенных депутатов просто не дадут это сделать. Мы применим все возможные методы для того, чтобы ее не вынести (на рассмотрение – ИФ)", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Народный депутат считает странным, что Кремль ссылается "на законопроект "Слуги народа".

"Я бы на месте коалиции сейчас бы провел жесткий разговор с членом своей фракции, чтобы он отозвал законопроект, чтобы нас не позорил и свою фракцию", - отметил Железняк.

Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

В российских СМИ также было обнародовано заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обящательств.

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - пояснил он.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Теги: #верховная_рада #голос #выборы #железняк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 14.09.2020
Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

Радуцкий за проведение местных выборов независимо от ситуации с COVID-19

11:46 14.09.2020
Верещук против переноса выборов

Верещук против переноса выборов

11:36 14.09.2020
Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

11:36 14.09.2020
Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

Радуцкий выступает за проведение местных выборов вне зависимости от ситуации с Covid-19

11:29 14.09.2020
Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

11:22 14.09.2020
Комитет Рады по здравоохранению откажется поддержать подготовленный Минфином проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП - Радуцкий

Комитет Рады по здравоохранению откажется поддержать подготовленный Минфином проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП - Радуцкий

11:10 14.09.2020
Верещук против переноса выборов

Верещук против переноса выборов

10:49 14.09.2020
В профильном комитете Рады не исключают возможности замены министра финансов

В профильном комитете Рады не исключают возможности замены министра финансов

10:38 14.09.2020
Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

Киев в Берлине не брал никаких обязательств по пересмотру постановления Рады о местных выборах - Ермак

10:05 14.09.2020
В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, и выход из ситуации следует искать в Нормандском формате

Украина хочет в Берлине привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата и добиться возобновления взаимного освобождения удерживаемых лиц – Ермак

Зеленский: Украина вспоминает о трагедии 11 сентября вместе с Соединенными Штатами

ПОСЛЕДНЕЕ

Богдан готов вернуться в политику, если будет такой общественный запрос

Богдан заявил, что готов к любым допросам и намерен предложить одновременный допрос с людьми, которые подвергают сомнению его слова

МИД протестует в связи с проведением российской властью местных выборов в оккупированном Крыму

Зеленский поздравил украинских танкистов и танкостроителей с профессиональным праздником

В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

США обеспокоены напряженностью в Средиземноморье из-за новых месторождений, выступают за дипломатическое решение - Помпео

Разумков: Рада доработает до конца созыва

В ближайшее время говорить о глобальных ротациях в Кабмине не стоит - Разумков

Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку

Зеленский о рейтингах мэров: люди любят что-то знакомое, но иногда пропускают что-то уникальное и не дают возможность себя проявить

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА