Политика

11:36 14.09.2020

Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

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Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" поступит в Верховную Раду вовремя и парламент уже в предстоящую пятницу сможет его рассмотреть, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября в Верховную Раду должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отослан в Верховную Раду своевременно… Обращаюсь к профильному комитету… рассмотреть его, чтобы в пятницу мы имели возможность, в соответствии с законом, рассмотреть этот вопрос в сессионном зале Верховной Рады", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #верховная_рада #разумков #госбюджет
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