Политика

20:28 11.09.2020

Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения – Трамп

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Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения – Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.

"Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал он в твиттере.

"Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели (телефонный - ИФ) разговор сегодня и согласились установить дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном в полном объеме", - говорится в совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля.

Текст заявления Трамп также опубликовал в твиттере.

"Начало прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися сторонами и развитыми экономиками продолжит трансформацию Ближнего Востока и повысит стабильность, безопасность и процветание региона", - подчеркивается в документе.

В документе подчеркивается, что стороны продолжат прикладывать усилия, чтобы добиться справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта, а в свою очередь Израиль подтвердил, что все мусульмане, которые приезжают с миром, вправе посетить святые места Иерусалима и помолиться.

В заявлении отмечается, что Израиль и Бахрейн благодарят Трампа за его помощь и усилия, которые помогли этому событию.

Кроме того, в документе говорится, что королевство Бахрейн приняло приглашение принять участие в официальной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, которая запланирована на 15 сентября. Бахрейн будет представлять министр иностранных дел Абудллатиф аль-Зайани.

В августе, также при поддержке США, власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры о нормализации отношений и с другими арабскими и исламскими странами.

Теги: #оаэ #ізраїль #відносини
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