Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович называет терактом обстрел микроавтобуса с представителями общественной организации "Патриоты - За життя" возле г.Люботин Харьковской области 27 августа, сообщается на сайте политсилы.

"Совершен очередной теракт против представителей крупнейшей партии в стране… Сегодня перейден рубикон, и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу", – отметил Рабинович в четверг.

Политик потребовал от правоохранительных органов немедленно установить и задержать виновников нападения на представителей движения "Патриоты – За життя".

Как сообщалось, в четверг вечером вблизи Люботина на автодороге неизвестные на автомобиле Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты - За життя", и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле.

По данным полиции, два активиста организации были ранены их травматического оружия, еще один гражданин получил черепно-мозговую травму. При этом в полиции опровергли информацию о гибели кого-либо из участников противостояния.

В области была начата специальная полицейская операция "Сирена", позже машины нападавших были установлены, 14 человек были задержаны. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины

В партии "Национальный корпус" заявили о своей непричастности к нападению на автобус на трассе "Киев-Харьков", и поручились также за бойцов пола "Азов", который сейчас выполняет боевые задачи на фронте на востоке Украины.