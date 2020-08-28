Политика

09:42 28.08.2020

Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

2 мин читать
Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович называет терактом обстрел микроавтобуса с представителями общественной организации "Патриоты - За життя" возле г.Люботин Харьковской области 27 августа, сообщается на сайте политсилы.

"Совершен очередной теракт против представителей крупнейшей партии в стране… Сегодня перейден рубикон, и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу", – отметил Рабинович в четверг.

Политик потребовал от правоохранительных органов немедленно установить и задержать виновников нападения на представителей движения "Патриоты – За життя".

Как сообщалось, в четверг вечером вблизи Люботина на автодороге неизвестные на автомобиле Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "Патриоты - За життя", и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле.

По данным полиции, два активиста организации были ранены их травматического оружия, еще один гражданин получил черепно-мозговую травму. При этом в полиции опровергли информацию о гибели кого-либо из участников противостояния.

В области была начата специальная полицейская операция "Сирена", позже машины нападавших были установлены, 14 человек были задержаны. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины

В партии "Национальный корпус" заявили о своей непричастности к нападению на автобус на трассе "Киев-Харьков", и поручились также за бойцов пола "Азов", который сейчас выполняет боевые задачи на фронте на востоке Украины.

Теги: #опзж #рабинович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 28.08.2020
Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

12:34 26.08.2020
Неизвестные повредили фасад нового офиса ОПЗЖ в Харькове

Неизвестные повредили фасад нового офиса ОПЗЖ в Харькове

11:52 21.08.2020
В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина - опрос

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина - опрос

20:32 14.08.2020
Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

12:03 04.08.2020
"ОПЗЖ" подала в Раду законопроекты, совокупно увеличивающие расходы госбюджета Украины на 2 трлн 170 млрд грн - Третьякова

"ОПЗЖ" подала в Раду законопроекты, совокупно увеличивающие расходы госбюджета Украины на 2 трлн 170 млрд грн - Третьякова

16:24 30.07.2020
"Нацкорпус" обратился в общественный̆ совет при Минюсте с требованием снять с регистриции Партию Шария и ОПЗЖ

"Нацкорпус" обратился в общественный̆ совет при Минюсте с требованием снять с регистриции Партию Шария и ОПЗЖ

13:09 22.07.2020
"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

13:49 21.07.2020
Возле Рады облили "зеленкой" нардепа от ОПЗЖ Волошина, полиция задержала двух человек

Возле Рады облили "зеленкой" нардепа от ОПЗЖ Волошина, полиция задержала двух человек

14:10 17.07.2020
Депутаты 5 фракций/групп требуют от Разумкова обратиться к правоохранителям из-за заявления нардепа от "ОПЗЖ" Волошина об отсутствии суверенитета Украины

Депутаты 5 фракций/групп требуют от Разумкова обратиться к правоохранителям из-за заявления нардепа от "ОПЗЖ" Волошина об отсутствии суверенитета Украины

16:36 06.07.2020
Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

Зеленский недоумевает, почему его спрашивают не о дорогах, которые не строились годами, а о том, не являются ли его поездки по регионам предвыборной агитацией

ПОСЛЕДНЕЕ

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

Абэ собирается исполнять обязанности премьера Японии вплоть до выбора преемника

Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо сотрудничество между ключевыми игроками - Климкин

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

Зеленский недоумевает, почему его спрашивают не о дорогах, которые не строились годами, а о том, не являются ли его поездки по регионам предвыборной агитацией

Зеленский представил нового главу Кировоградской обладминистрации

Кулеба предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США

Саакашвили заявляет, что продолжит исполнять обязанности главы исполкома Нацсовета реформ, но параллельно примет участие в грузинских выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА