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17:20 15.08.2021

Мэр Кривого Рога Павлов найден мертвым

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Мэр Кривого Рога Павлов найден мертвым

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардеп, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов найден убитым, сообщил народный депутат и сопредседатель этой политсилы Вадим Рабинович.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!", - написал Рабинович на своей странице в Facebook в воскресенье.

Эту же информацию подтвердил генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский. "Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким", - написал он в Facebook.

Впоследствии Рабинович заявил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал рассказывал о своих планах", - написал он.

Также Рабинович сообщил, что после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга Народа" Александр Котляр.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

 

 

 

Теги: #мэр #рабинович #кривой_рог
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