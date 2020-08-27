Политика

16:08 27.08.2020

Саакашвили заявляет, что продолжит исполнять обязанности главы исполкома Нацсовета реформ, но параллельно примет участие в грузинских выборах

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Саакашвили заявляет, что продолжит исполнять обязанности главы исполкома Нацсовета реформ, но параллельно примет участие в грузинских выборах

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.

Он сообщил, что в четверг "в рамках деятельности Нацсовета" принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.

"Также была достигнута договоренность о создании международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов. Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также о моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине. В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которого является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!", - написал Саакашвили.

Теги: #грузия #саакашвили
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