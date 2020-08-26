Политика

09:34 26.08.2020

Зеленский хочет после окончания своего президентства спокойно ходить по улицам Украины

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Зеленский хочет после окончания своего президентства спокойно ходить по улицам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после окончания его срока пребывания на должности главы государтва украинские граждане будут гордиться им, и он не намерен скрываться от людей, как это делает большинство политиков в конце своей карьеры.

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат", - рассказал он в интервью информационному телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что на протяжении более года своей каденции всегда делал так, чтобы его родным не было за него стыдно, и это для президента - главная оценка его работы.

Он рассказал, что как глава государства, кроме решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, в стране идет война.

"Война на востоке - она не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она каждый день. И ежедневно есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - указал Зеленский.

Теги: #президент #зеленский
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