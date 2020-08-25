Рада одобрила привлечение кредита в EUR50 млн от ЕИБ на отдельные дорожные проекты

Верховная Рада одобрила финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на EUR50 млн (без НДС) на финансирование отдельных дорожных проектов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №0056 о ратификации финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - Фаза І") проголосовали 273 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Соглашение заключено 17 декабря 2018 года в Брюсселе и вступает в силу с момента вступления в силу данного закона.

"Законопроект №0056 направлен на получение финансирование от ЕИБ. Общий объем финансирования составит EUR100 млн, из них EUR50 млн - средства ЕИБ, EUR50 млн - грантовые средства ЕС. Средства будут направлены на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ривненской областях, возле Тернополя. А также возведение интеллектуальных транспортных систем", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, представляя законопроект в парламенте во вторник