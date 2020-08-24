Глава МИД Германии отметил существенный прогресс по достижению мира на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул существенный прогресс по достижению мира на Донбассе, однако указал на необходимость закрепить режим прекращения огня.

"Надо подчеркнуть, что в последнее время был достигнут существенный прогресс. Перемирие на Восточной Украине соблюдается больше и дольше, как это было в прошлом. Возможно, даже дольше, начиная с 2014 года. Речь идет о том, чтобы закрепить его, усилить. Об этом мы и говорим – каким образом найти механизм, каким образом прослеживать нарушение перемирия", - сказал Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.

Он добавил, что "благодаря хорошим действиям Украины, мы наблюдаем хороший прогресс по обмену пленными, разминированию, а также по созданию дополнительных пунктов перехода".

"У нас такое впечатление, что вещи наконец-то шаг за шагом реализуются. Для граждан Украины это, конечно, чрезвычайно важное улучшение в ежедневной жизни. И наш призыв: не смягчать усилия, и заниматься также сложными политическими вопросами на Донбассе, в частности вопросами проведения выборов на Донбассе. Об этом мы также сегодня говорили, и хотели бы в этом продвигаться вперед", - подчеркнул глава МИД Германии.

Маас также поздравил всех украинцев с Днем Независимости и пожелал им хорошего будущего.

"Германия является другом и партнером. Стоит на стороне Украины, и будет помогать ей, чтобы ее будущее стало хорошим. Об этом я также будут говорить в разговоре с президентом и премьер-министром Украины", - отметил он.