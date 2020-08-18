Политика

18:13 18.08.2020

Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

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Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

По его мнению, присутствует скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - заявил Лукашенко на совещании в Совбезе страны.

Президента цитирует госагентство БелТА.

При этом Лукашенко высказал сожаление о том, что часть сил спецназначения ему пришлось задействовать для подавления внутренних протестов. "Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", - сказал он.

Лукашенко объяснил приведение армии в боевую готовность высказываниями неназванных "представителей иностранных государств". "Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления", - пояснил он.

По его словам, "как говорят военные, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом".

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - считает Лукашенко.

В свою очередь Минобороны Беларуси проинформировало военных атташе Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины о мерах реагирования на угрозы безопасности страны, сообщило ведомство в "Телеграме".

"Руководство Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси провело ряд встреч с представителями военно-дипломатического корпуса Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины, аккредитованными при военном ведомстве нашей страны. Зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке", - говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Иностранным коллегам были разъяснены меры Вооруженных Сил Беларуси по реагированию на угрозы безопасности страны и проводимые мероприятия по подготовке Вооруженных Сил по предназначению.

Кроме того, белорусское ведомство представило анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств.

"Напомнено о статусе и содержании деятельности военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Теги: #армия #лукашенко #беларусь
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