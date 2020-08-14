Политика

17:15 14.08.2020

"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

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"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

"Европейская солидарность" требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19, сообщается на странице политсилы в Facebook в пятницу.

"Страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных Covid-19. Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны", - заявил народный депутат соответствующей фракции "Европейской солидарности" Ростислав Павленко.

Также политик подчеркнул недопустимость нецелевого использования средств спецфонда борьбы с коронавирусом, в частности на дороги и политический пиар.

По его словам, "Евросолидарность" в очередной раз подчеркивает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, который потерял средства к существованию "из-за бездумных и нелогичных действий власти".

Теги: #верховная_рада #евросолидарность #коронавирус
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