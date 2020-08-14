Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу их по взвешиванию

Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время традиционного селекторного совещания в пятницу глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отчитался о ситуации с предотвращением перегрузки дорог.

Так, по его словам, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. Клименко отметил, что в такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Он также добавил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.