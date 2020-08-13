Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы встречи министров Нормандской четверки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, главы МИД Украины и Германии обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Помимо этого, отмечается, что Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

"Глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь относительно этой ситуации", - добавили в МИД.

Также министры обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине. Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День независимости", - говорится в сообщении.