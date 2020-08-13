Политика

14:38 13.08.2020

В Раду проходят 5 партий, у "Слуги народа" поддержка 25%

2 мин читать
В Раду проходят 5 партий, у "Слуги народа" поддержка 25%

Пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" "Батькивщина" и внепарламентская партия "Сила и честь" - преодолели бы 5%-ный барьер, если бы внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты совместного исследования центра "Socis" и Центра Разумкова, проведенного 21-28 июля 2020 года.

В частности, за "Слугу народа" проголосовали бы 25,5% опрошенных из числа тех, кто определился и пойдет на выборы, за "ОПЗЖ" – 18,3%, за "Евросолидарность" – 18,1%, за "Батькившину" – 10,4%. Кроме того, 6,5% определившихся намерены проголосовать за партию "Сила и честь", не представленную в нынешнем составе Верховной Рады.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер. В частности, за Радикальную партию Олега Ляшко намерены проголосовать 2,8% определившихся, за Партию Шария – 2,5%, за партию "Голос" – 2,2%, за партию "Свобода" – 2%. От 1 до 2% набрали бы партии "Украинская стратегия Гройсмана", "Гражданская позиция", "Оппозиционный блок" и Партия Зеленых Украины.

При этом 11% из общего количества опрошенных заявили, что не брали бы участие в голосовании, а 12,7% затруднились с ответом.

На вопрос, какая политсила является реальной оппозицией в Украине, 30,2% опрошенных назвали "Евросолидарность", 27,4% - ОПЗЖ, 10,7% - "Батькивщину", 2,2% - "Голос". 3% назвали другие партии.

Полностью поддерживают идею досрочных выборов 22% опрошенных, скорее поддерживают – 20,4%, скорее не поддерживают – 20,2%, совершенно не поддерживают 26%.

Методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Результаты репрезентативны по возрасту, полу, типу поселения (город/село) и разделения страны на области.

Теги: #партии #опрос #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 13.08.2020
Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

Раде предлагают провести местные выборы на Донбассе вопреки решению ЦИК

14:52 13.08.2020
46% украинцев считает, что власть делает недостаточно для борьбы с распространением коронавируса - опрос

46% украинцев считает, что власть делает недостаточно для борьбы с распространением коронавируса - опрос

14:25 13.08.2020
Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос

Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос

14:24 13.08.2020
Вступление Украины в НАТО поддерживают более 47% украинцев, в Евросоюз более 57% - опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают более 47% украинцев, в Евросоюз более 57% - опрос

14:21 13.08.2020
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос

11:57 13.08.2020
Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты ещё до выборов - Разумков

19:28 12.08.2020
Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Зеленский подписал закон об оборонных закупках

16:40 10.08.2020
Депутаты предложили штрафовать за незаконное использование признаков принадлежности к БЭБ

Депутаты предложили штрафовать за незаконное использование признаков принадлежности к БЭБ

14:54 10.08.2020
Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

14:11 10.08.2020
Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

В Киевсовет проходят 5 партий, "Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы

Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

В Киевсовет проходят 5 партий, "Свобода" и "Партия Шария" сохраняют шансы

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Глава Минобороны Польши отрицает поставки спецсредств в Беларусь

Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

Депутат Нагорняк оспорит в суде нормы постановления Кабмина о переходной модели ПСО

Татьяна Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева

Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

Зеленский посоветовал украинцам не ездить в Беларусь и сообщил о переговорах по возвращению задержанных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА