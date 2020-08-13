В Раду проходят 5 партий, у "Слуги народа" поддержка 25%

Пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" "Батькивщина" и внепарламентская партия "Сила и честь" - преодолели бы 5%-ный барьер, если бы внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты совместного исследования центра "Socis" и Центра Разумкова, проведенного 21-28 июля 2020 года.

В частности, за "Слугу народа" проголосовали бы 25,5% опрошенных из числа тех, кто определился и пойдет на выборы, за "ОПЗЖ" – 18,3%, за "Евросолидарность" – 18,1%, за "Батькившину" – 10,4%. Кроме того, 6,5% определившихся намерены проголосовать за партию "Сила и честь", не представленную в нынешнем составе Верховной Рады.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер. В частности, за Радикальную партию Олега Ляшко намерены проголосовать 2,8% определившихся, за Партию Шария – 2,5%, за партию "Голос" – 2,2%, за партию "Свобода" – 2%. От 1 до 2% набрали бы партии "Украинская стратегия Гройсмана", "Гражданская позиция", "Оппозиционный блок" и Партия Зеленых Украины.

При этом 11% из общего количества опрошенных заявили, что не брали бы участие в голосовании, а 12,7% затруднились с ответом.

На вопрос, какая политсила является реальной оппозицией в Украине, 30,2% опрошенных назвали "Евросолидарность", 27,4% - ОПЗЖ, 10,7% - "Батькивщину", 2,2% - "Голос". 3% назвали другие партии.

Полностью поддерживают идею досрочных выборов 22% опрошенных, скорее поддерживают – 20,4%, скорее не поддерживают – 20,2%, совершенно не поддерживают 26%.

Методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Результаты репрезентативны по возрасту, полу, типу поселения (город/село) и разделения страны на области.