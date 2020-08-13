Депутат Нагорняк оспорит в суде нормы постановления Кабмина о переходной модели ПСО

Народный депутат Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") оспорит в суде нормы постановления Кабинета министров №694 от 5 августа 2020 года о внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии, обнародованном на Урядовом портале.

"Я принял решение. Буду обращаться в суд, поскольку постановление обнародовано в другой редакции, чем та, что выносилась на обсуждение правительства на заседании", – сказал Нагорняк на Energy Show Electricity Market, организованном Energy Club в четверг.

Он пояснил свое решение тем, что постановление устанавливает дискриминационное ограничение цены, в частности, для НАЭК "Энергоатом", дешевле которого он не имеет права продавать электроэнергию на рынке.

Советник министра энергетики Александр Трохимец в ответ на это заявил, что Минэнерго не получало никаких претензий со стороны "Энергоатома" по поводу обнародованного постановления и дискриминации его норм.

Согласно тексту постановления, для НАЭК “Энергоатомˮ и ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.

Согласно информации на сайте Украинснкой энергетической биржи, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" планируют провести аукцион по продаже электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" по 10 грн МВт-ч в четверг, 13 августа. "Энергоатом" предложил к продаже 1,49 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 15-31 августа, "Укргидроэнерго" – 68,1 тыс. МВт-ч с таким же периодом поставки.

Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление о внесении изменений к действующей модели ПСО, предусматривающих, в частности, продажу НАЭК "Энергоатом" электроэнергии "ГарПоку" в объемах, необходимых для обеспечения ресурсом населения, по цене 10 грн/МВт-ч, и увеличение до 40% (вместо 5%) объемов продажи атомной э/э на рынке двусторонних договоров. До принятия постановления "Энергоатом" должен был продавать 80% электроэнергии "ГарПоку" для обеспечения населения по цене 566,7 грн/МВт-ч.

Согласно постановлению, ЧАО "Укргидроэнерго" также получило право продавать 30% своего ресурса по ПСО по 10 грн/МВт-ч.

Аукционы на Украинской энергетической бирже (10-11 августа – ИФ) по продаже НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии "ГарПоку" в рамках переходной модели ПСО по цене 10 грн/МВт-ч отменили из-за отсутствия публикации регламентирующего процесс постановления Кабинета министров.

Ранее "Энергоатом" выражал обеспокоенность промедлением с публикацией постановления.