Политика

13:46 12.08.2020

"Наш край" Сумщины примет участие в выборах в советы всех уровней во главе с Деркачом

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"Наш край" Сумщины примет участие в выборах в советы всех уровней во главе с Деркачом

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партия "Наш край" примет участие в запланированных на октябрь 2020 года местных выборах в Сумской области, и ее представители будут выдвинуты в советы всех уровней, сообщает в среду пресс-служба политсилы.

"Местные выборы – это инструмент изменить ситуацию в регионе. Сумчане неоднократно доверяли мне защищать свои интересы в Верховной Раде. Поэтому я принял решение – возглавить команду "Нашего края" на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие городов и сел региона. Я уверен, одна сотня профессионалов в регионе, объединенных единой целью, способны изменить Сумскую область", – сказал на презентации команды "Нашего края" Сумщины внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Он озвучил ключевые программные принципы партии на выборах в области.

"Действия "Нашего края" будут направлены на установление справедливой "социальной нагрузки" на предприятиях, эксплуатирующие сумские недра, и на борьбу с коррупцией в ЖКХ. Мы будем контролировать распределение земли и установления справедливой закупочной цены на молоко. Среди приоритетных сфер - медицина, социалка, образование и экология", – отметил Деркач.

Представители партии "Наш край" считают, что местные выборы должны привести к качественным изменениям в жизни людей. "Местные власти по всей стране нуждаются в обновлении", – отметила депутат Сумского облсовета, директор ООО "Великан" Надежда Вайло.

В партии "Наш край" отмечают – сейчас во власти нужны специалисты, которые знают местные проблемы и пути их решения. "Люди нуждаются в профессионалах, которые знают о местных проблемах и как их решать. Людям нужны свои лидеры, которые вместе с ними лечатся в той же больнице, дети ходят вместе с другими в местную школу, а бизнес дает рабочие места землякам", – отметил председатель Путивльской городской объединенной территориальной громады Валерий Волков.

Одной из главных задач партии "Наш край" на Сумщине и по всей Украине является отстаивание реформы децентрализации и местного самоуправления. "Именно партия "Наш край", которая отстаивает местное самоуправление, которая собирает под свое крыло специалистов различных сфер деятельности, именно она способна дать громадам силу жить, работать и творить", – считает заслуженный работник культуры Украины, начальник управления культуры Сумской облгосадминистрации Елена Мельник.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Теги: #наш_край #деркач
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