Политика

18:02 11.08.2020

Послы G7 обсудили с Уруским важность охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и нацбезопасности

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Послы G7 обсудили с Уруским важность охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и нацбезопасности

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с вице-премьер-министром Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским подчеркнули важность охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности.

"Во время недавней встречи послы стран G7 поздравили вице-премьер-министра Уруского с назначением и подчеркнули важность сохранения прогресса в реформировании оборонной промышленности и охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности", - сообщается на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter во вторник.

Теги: #g7 #уруский
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