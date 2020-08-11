Послы G7 обсудили с Уруским важность охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и нацбезопасности

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с вице-премьер-министром Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским подчеркнули важность охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности.

"Во время недавней встречи послы стран G7 поздравили вице-премьер-министра Уруского с назначением и подчеркнули важность сохранения прогресса в реформировании оборонной промышленности и охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности", - сообщается на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter во вторник.