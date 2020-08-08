Зеленский поздравил военнослужащих войск связи с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных связистов с Днем войск связи, отметив, что новые победы украинской армии зависят от ее модернизации.

"В составе Вооруженных сил Украины вы выполняете одно из самых ответственных задач - обеспечение военной связи. Благодаря именно вашим действиям другие армейские подразделения могут оперативно получать важную информацию и опережать действия противника. Успешное выполнение боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил - это в том числе и ваша заслуга", - говорится в поздравлении главы государства, сообщает Офис президента.

Также Зеленский отметил, что новые победы украинской армии зависят от ее модернизации и оснащения в соответствии с современными мировыми стандартами.

"Именно поэтому войска связи должны внедрять новейшие технические разработки и высокие технологии", - подчеркнул президент, поблагодарив военных связистов за героизм и отвагу, которые они демонстрируют на востоке Украины.

День войск связи отмечается в Украине ежегодно 8 августа. Праздник установлен согласно указу президента от 1 февраля 2000 года.