Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях по сбитому самолету

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи результаты прошедшего 30 июля в Киеве первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв самолета Международных авиалиний Украины, рейс PS752, сбитого под Тегераном в январе, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.

"Требование украинского государства и общества очень просты: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбивания самолета. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций. Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Позже иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране.