"ОПЗЖ" подала в Раду законопроекты, совокупно увеличивающие расходы госбюджета Украины на 2 трлн 170 млрд грн - Третьякова

Нардепы фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые совокупно дополнительно увеличивают расходную часть государственного бюджета Украины на 2 мрлн 170 млрд грн при годовом размере расходной части бюджета в 1,2 трлн грн, заявила председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Это комитет социальной политики подготовил мне такую аналитику. Первое место в комитете занимает фракция "ОПЗЖ", от неё в комитете поданы законопроекты, которые влияют на государственный бюджет на 2 трлн 170 млрд грн. Ещё недавно эта цифра была 1 трлн 400 млрд грн, сейчас это 2 трлн 170 млрд грн дополнительных расходов государственного бюджета. Напомню, что размер нашего государственного бюджета, его расходной части, в этом году составляет около 1 трлн 200 млрд грн", - сказала Третьякова во вторник в ходе итоговой пресс-конференции.

По словам председателя комитета, фракция "Слуга народа" подала инициативы, которые увеличивают расходную часть бюджета на 315 млрд грн, ВО "Батькивщина" - на 200 млрд грн, "Голос" - на 86 млрд грн, депутатская группа "За будущее" - на 18 млрд грн , группа "Доверие" - на 12 млрд грн, "Европейская солидарность" - на 1,2 млрд грн. Внефракционные депутаты совокупно своими законопроектами предлагали увеличить расходы госбюджета на 8,8 млрд грн.

Третьякова подчеркивает, что сумма в 2 трлн 170 млрд грн дополнительных расходов госбюджета, которые предлагают во фракции "ОПЗЖ", в случае их принятия лягут бременем на налогоплательщиков и потребуют увеличения налогов в более чем два раза.

"Конечно, впечатляющей является цифра в 2 триллиона. Какими налогами мы должны обеспечить те социальные расходы, которые поданы в законопроектах? Несмотря на то, что политикам необходимо сохранять политический капитал, но кроме того политикам ещё нужно очень четко понимать, что те прихоти, которые они вносят в свои законопроекты, они должны обеспечиваться украинскими налогоплательщиками. И если мы хотим более чем в два раза увеличить расходы на социальные вещи, то мы должны более чем в два раза увеличивать налоговое давление на налогоплательщиков. Это недопустимо. Более того, мы постоянно говорим, что для экономического рывка нам необходимо снижение налогов", - добавила нардеп от "Слуги народа".