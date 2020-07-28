Политика

10:01 28.07.2020

Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

2 мин читать
Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в День Крещения Руси-Украины пожелал украинцам укреплять единство, духовную свободу и независимую европейскую Украину.

"Выбор Владимира стал не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в существующие на то время политические и культурные процессы континента", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко также отметил, что "из десятков политически мотивированных дел", возбужденных против него, есть одно, которой он особо гордится. "Это дело про Томос, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины", - отметил пятый президент.

"И это еще не все. На ключевых постах в офисе президента в настоящее время работают люди, которые откровенно лоббируют интересы российской церкви в Украине. Это – несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля", - заявил политик.

Порошенко также считает, что нынешняя власть игнорирует закон, который предоставил общинам право свободного перехода в Православную церковь Украины.

"Но никто уже не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными Церквями. ПЦУ растет и развивается. Она укрепляет авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более – развернуть обратно. Это наше достижение – необратимо", - отметил пятый президент Украины.

Теги: #порошенко #церковь #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 26.07.2020
Подозреваемый в поджоге собора в Нанте соискатель убежища дал признательные показания

Подозреваемый в поджоге собора в Нанте соискатель убежища дал признательные показания

17:28 24.07.2020
Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Архиепископ Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории

02:47 24.07.2020
В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

11:58 17.07.2020
РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

11:58 16.07.2020
Порошенко по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Мы не подведем ветеранов борьбы за независимость

Порошенко по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Мы не подведем ветеранов борьбы за независимость

13:29 13.07.2020
"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

16:10 12.07.2020
ПЦУ и УПЦ (МП) решили не проводить крестный ход на 1032-ю годовщину Крещения Руси

ПЦУ и УПЦ (МП) решили не проводить крестный ход на 1032-ю годовщину Крещения Руси

15:34 10.07.2020
По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

13:38 10.07.2020
Путин и Порошенко не обменивались посланиями 12 июня 2014 года – Песков

Путин и Порошенко не обменивались посланиями 12 июня 2014 года – Песков

11:56 10.07.2020
Тимошенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Тимошенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европейские дипломаты и депутаты ЕП выразили надежду на прекращение огня на Донбассе

Резников: РФ не хочет гарантировать перемирие на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность и подвергается санкциям

Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве перемирия, а случаи нарушения должны расследоваться с участием ОБСЕ и в будущем СЦКК

Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус

Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область

Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Офис Зеленского и премьер Шмыгаль поздравили украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины

Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

Украина будет оповещать ОБСЕ о случаях нарушения перемирия на Донбассе

Хорватия поддерживает решение ТКГ о прекращении огня на Донбассе

Киев передал МИД РФ ноту протеста в связи с проведением так называемого "парада" во временно оккупированном Севастополе

Польша надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет действовать

Кулеба: нет никаких оснований изменять политику ЕС относительно России

Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА