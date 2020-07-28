Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в День Крещения Руси-Украины пожелал украинцам укреплять единство, духовную свободу и независимую европейскую Украину.

"Выбор Владимира стал не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в существующие на то время политические и культурные процессы континента", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко также отметил, что "из десятков политически мотивированных дел", возбужденных против него, есть одно, которой он особо гордится. "Это дело про Томос, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины", - отметил пятый президент.

"И это еще не все. На ключевых постах в офисе президента в настоящее время работают люди, которые откровенно лоббируют интересы российской церкви в Украине. Это – несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля", - заявил политик.

Порошенко также считает, что нынешняя власть игнорирует закон, который предоставил общинам право свободного перехода в Православную церковь Украины.

"Но никто уже не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными Церквями. ПЦУ растет и развивается. Она укрепляет авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более – развернуть обратно. Это наше достижение – необратимо", - отметил пятый президент Украины.