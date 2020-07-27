Политика

10:25 27.07.2020

США наращивают давление на европейских партнеров проекта "Северный поток 2"

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США наращивают давление на европейских партнеров проекта "Северный поток 2"

Власти США пытаются оказывать более интенсивное давление на подрядчиков проекта "Северный поток 2" из ФРГ и других стран Европы, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на неназванный источник.

Согласно информации издания, представители американской администрации провели видеоконференцию с участием европейских подрядчиков газопровода, в ходе которой высказали недовольство перспективами окончания его строительства.

Источник отметил, что американцы "дружелюбным тоном очень отчетливо пояснили, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода".

"Я полагаю, что эта угроза очень, очень серьезна", - подчеркнул источник.

По данным издания, в видеоконференции принимали участие до 12 представителей американской стороны из трех министерств - госдепартамента, Минфина и министерства энергетики.

В минувший четверг Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета США, который, в частности, подразумевает расширение санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". До этого этот проект оборонного бюджета с ужесточением санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" одобрила Палата представителей Конгресса.

Что касается газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили ранее в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Теги: #сша #северный_поток_2
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