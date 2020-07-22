Политика

16:02 22.07.2020

Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

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Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и главу Национального банка Кирилла Шевченко на подписание меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом и кредитного соглашения между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до EUR1,2 млрд.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 22 июля, сообщается на сайте президента Украины.

Теги: #ес #зеленский #марченко #финпомощь #шевченко #нбу #минфин
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