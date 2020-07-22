Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и главу Национального банка Кирилла Шевченко на подписание меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом и кредитного соглашения между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до EUR1,2 млрд.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 22 июля, сообщается на сайте президента Украины.