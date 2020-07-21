"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского
Парламентская фракция "Европейской солидарности" требует от президента Украины Владимира Зеленского не инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения законопроекта народного депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях".
"В эти дни прозвучала тревожная информация, что опять планируется вынести на внеочередную сессию законопроект об уничтожении украинского языка. "Пятая колонна" не оставляет попыток начать фронтальную атаку основополагающий закон о языке. На прошлой неделе тысячи людей на улицах украинских городов и эффективные действия фракции "Европейская солидарность" и других украинских фракций внутри и вне парламента не дали вынести этот закон на повестку дня. Но "пятая колонна" не отказалась от своих планов и хочет вынести этот вопрос на рассмотрение внеочередной сессии", - сказал нардеп от "Евросолидарности" Андрей Парубий во вторник с трибуны Верховной Рады.
Он отметил, что рассмотрение законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" на внеочередной сессии Рады возможно или по инициативе президента, или 150 народных депутатов. Бывший спикер парламента призвал и парламентариев, и президента отказаться от идеи вынести документ в зал.
"Поэтому "Евросолидарность" требует от Зеленского занять государственную позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию. Также "Евросолидарность" обращается ко всем народным депутатам и тем, кто поставил свою подпись против этого закона - не давать 150 подписей для пересмотра закона о языке. В этом опросе мы должны оставить в полной изоляции всю "пятую колонну" и промосковские силы, которые есть этом зале", - сказал депутат.
Парубий также заявил, что в случае вынесения законопроекта авторства депутата Бужанского на рассмотрение зала возможны массовые акции протеста по всей стране и обострение политической ситуации в Украине.
"Пересмотр закона о языке - это "красная линия". Ее нарушение приведет к обострению политической ситуации в стране и полностью беда на совести "монобольшинства" и президента Зеленского", - добавил член фракции "Евросолидарности".