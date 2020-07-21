Коалиционное соглашение может быть подписано в сентябре – Арахамия

Коалиционное соглашение может быть подписано в сентябре, заявляет лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть наработки коалиционного соглашения, и мы хотим, чтобы все депутаты уже немного отвлеклись от законодательной деятельности, смогли нормально уделить этому время и наработать этот вопрос вместе, и в сентябре мы его подпишем", - сказал Арахамия на совместном брифинге с лидером партии, первым замглавы фракции "Слуга народа" Александром Корниенко во вторник в Киеве.