Политика

12:16 20.07.2020

За неполный год Рада приняла более 140 законов конституционным большинством - Разумков

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За неполный год Рада приняла более 140 законов конституционным большинством - Разумков

Верховная Рада IX созыва за неполный год своей работы проголосовала более 140 законов конституционным большинством, то есть более, чем 300 голосами народных депутатов, отмечает председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Я могу ошибаться в цифрах, но за один неполный год работы Верховной Рады IX созыва с более чем 300 голосами было принято 143 закона. Для сравнения - VIII созыв за всю каденцию, по разным оценкам, нужно пересчитать, принял порядка 30, а тут 143 всего за неполный год. Это заслуга не только "монокоалиции", но и всей Верховной Рады" - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник.

Теги: #верховная_рада #разумков
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