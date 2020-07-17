Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

Верховная Рада приняла постановление №3650 «О создании и ликвидации районов», которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за проект постановления проголосовали в пятницу 238 народных депутатов.

Согласно постановлению, ликвидируются существующие 490 районов и образовывается в Автономной республике Крым и областях Украины 136 районов (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей). Документом устанавливается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с принятием данного постановления, проводиться не будут. Постановлением предусмотрено, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будет проводиться по возвращению этих территорий под юрисдикцию Украины.

Так, в результате реформы будет образовано 10 районов на временно оккупированном Крымском полуострове, 6 районов Винницкой области, 4 районов в Волынской области, 7 районов в Днепропетровской области, 8 районов в Донецкой области (включительно с ОРДО – ИФ-У), 4 районов в Житомирской области, 6 районов в Закарпатской области, 5 районов в Запорожской области, 6 районов в Ивано-Франковской области, 7 районов в Киевской области, 4 района в Кировоградской области, 8 районов в Луганской области (включительно с ОРЛО – ИФ-У).

7 новых районов будет образовано в Львовской области, в Николаевской области - 4 района, 7 районов в Одесской области, на Полтавщине - 4 района, столько же в Ровенской области, 5 новых районов на Сумщине, в Тернопольской области - 3 района, 7 районов в Харьковской области, 5 районов в Херсонской области, 3 района на Хмельниччине.

Сформировано 4 района на Черкасщине, 3 района в Черновицкой области и 5 районов в Черниговской области.