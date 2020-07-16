Политика

18:02 16.07.2020

Замглавы МИД Боднар обсудил с египетской делегацией возобновление туристической деятельности между странами

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Замглавы МИД Боднар обсудил с египетской делегацией возобновление туристической деятельности между странами

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил в ходе встречи в Киеве с египетской делегацией во главе с министром туризма и древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани возобновление туристической деятельности и обеспечение безопасных условий пребывания украинских туристов в Египте.

"Стороны обсудили вопросы поэтапного восстановления туристической деятельности и обеспечения безопасных условий пребывания украинских туристов в Египте в условиях мирового пандемии COVID-19, а также защиты прав и интересов граждан Украины, трудоустроенных в сфере туризма на территории АРЕ", - сообщает пресс-службу МИД Украины в четверг.

Так, стороны договорились проработать проекты двух меморандумов в сфере туризма и культурно-исторического наследия, также обсудили возможность организации украинских культурных мероприятий, расширение использования украинского языка в туристических регионах Египта.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

"Заместитель министра призвал египетскую сторону к активному участию в инвестиционной деятельности и проектах по приватизации на территории Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #египет #боднар #мид
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