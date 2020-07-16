Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

Верховная Рада поддержала назначение первого замглавы Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольгу Пищанскую на должность главы комитета.

Как передает корреспондент агентства, такое решение поддержали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Для представления кандидата на пост главы АМКУ в парламент прибыл премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Основными приоритетами конкурентной политики в ближайшее будущее, лично для себя, я ставлю борьбу с злоупотреблением существующих монополий и картелей, использование инструментов снижения барьеров входа на рынки, прекращение антиконкурентных действий органов власти, усиление институциональной возможности комитета и реформирование органа обжалования в сфере общественных закупок", - сказала Пищанская с парламентской трибуны в четверг.Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Пищанскую на должность главы АМКУ.

Он отметил, что начиная с прошлого года комитет активно сотрудничал с Пищанской в качестве первого замглавы АМКУ.

Кандидатуру Пищанской поддержала фракция "Слуга народа" - 229 голосов, "Довира" - 16 голосов и девять внефракционных депутатов.

"Чем эта кандидатка (Ольга Пищанская - ИФ) была известна? Она еще год тому возглавляла общество с ограниченной ответственностью, а сегодня - на уровень главы Антимонопольного комитета", - раскритиковал назначение народный депутат "Евросолидарность" Владимир Арьев.

Пищанская, 1975 г.р., в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Была назначена первым замглавы АМКУ в начале сентября 2019 года в рамках смены новым президентом Зеленским госуполномоченных. Согласно информации на сайте АМКУ, до этого несколько лет была одновременно коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг" и директор ООО "Закупочные решения", а в 2016 году четыре месяца занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест Холдинг". Этому предшествовало свыше 15 лет работы на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", откуда пришел в АМКУ и ее предшественник Терентьев.