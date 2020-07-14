Шмигаль повторно висунув кандидатуру Уруського на посаду віце-прем'єра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром України, міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідний проект постанови № 3842 зареєстровано в парламенті у вівторок, повідомляє сайт Верховної Ради.

Як повідомлялося, 10 липня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про призначення Уруського віце-прем'єр-міністром України, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, а 13 липня Кабінет Міністрів відкликав цей проект постанови через технічні неточності.

Фракція "Слуга народу" вирішила підтримати призначення Уруського на посаду віце-прем'єра.

Уруський, 1963 р. н., - доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1996 р.). Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував низку компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі.

З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" - компанія Boeing.

Спільно з найбільшими технічними університетами країни "Прогрестех-Україна" запустила комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії та інших галузей промисловості.

"Прогрестехгруп" (Progresstechgroup) - міжнародний холдинг зі штаб-квартирою в Г'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів у країнах Європи та Північної Америки, має 12 офісів у всьому світі.

В Україні групу, крім "Прогрестех-України", також представляють компанії "Тукана Інжиніринг Україна", "Аеро ДС" і Соupi Inc.