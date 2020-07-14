Политика

14:51 14.07.2020

Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

1 мин читать
Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время телефонного разговора во вторник обсудили мероприятия политического диалога на ближайшую перспективу.

Стороны согласились с важностью сохранения положительной динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента.

"Очень важно обеспечить регулярную работу Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", – отметил Зеленский.

Стороны согласились провести ее второе заседание в Киеве.

Пленкович также подчеркнул, что будет рад посетить Киев по приглашению президента Украины, и пригласил Зеленского с визитом в Хорватию.

Теги: #хорватия #зеленский #сотрудничество #пленкович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 14.07.2020
Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Хорватии Пленковича с победой на парламентских выборах

Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Хорватии Пленковича с победой на парламентских выборах

13:33 14.07.2020
Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

22:35 13.07.2020
Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

22:19 13.07.2020
Зеленский поставил Кабмину задачу разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших на Донбассе военных

Зеленский поставил Кабмину задачу разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших на Донбассе военных

16:52 13.07.2020
Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и срока ограничений зарплат госслужащим – Стефанчук

Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и срока ограничений зарплат госслужащим – Стефанчук

14:43 13.07.2020
Зеленский и Аваков указали на важность принятия закон об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Зеленский и Аваков указали на важность принятия закон об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

14:23 13.07.2020
Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

10:38 13.07.2020
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

16:16 11.07.2020
Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

11:07 11.07.2020
Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Комитет Рады будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы - Лозинский

ПОСЛЕДНЕЕ

На выборах мэра Кличко готовы поддержать 44% киевлян, Пальчевского 11%, остальных еще меньше – соцопрос Центра Разумкова

Шмигаль повторно висунув кандидатуру Уруського на посаду віце-прем'єра

Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

Работа над концепцией судебной реформы будет завершена уже на этой неделе - Саакашвили

Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

Отправить в отставку Сытника после принятия законопроекта о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ невозможно - Качура

Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

Украина не согласна, что самолет "МАУ" был сбит в Иране в результате человеческой ошибки

МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА