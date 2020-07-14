Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время телефонного разговора во вторник обсудили мероприятия политического диалога на ближайшую перспективу.

Стороны согласились с важностью сохранения положительной динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента.

"Очень важно обеспечить регулярную работу Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", – отметил Зеленский.

Стороны согласились провести ее второе заседание в Киеве.

Пленкович также подчеркнул, что будет рад посетить Киев по приглашению президента Украины, и пригласил Зеленского с визитом в Хорватию.