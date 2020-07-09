Политика

11:45 09.07.2020

"1+1 media" расценивает заявления Шария о заказе каналу сьемки сюжета о его недвижимости как клевету, привлекает юристов к их анализу

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"1+1 media" расценивает заявления Шария о заказе каналу сьемки сюжета о его недвижимости как клевету, привлекает юристов к их анализу

"1+1 media" расценивает высказывание блогера Анатолия Шария о заказах телеканалу съемки сюжета о его недвижимости как клевету, что угрожает деловой репутации медиагруппы и канала "1+1".

Как говорится в заявлении медиагруппы, распространенном в среду вечером, их детальным анализом будут заниматься юристы компании.

"1+1 media" поясняет, что в среду, 8 июля, на YouTube появилось видео от Анатолия Шария, в котором тот пытается убедить зрителей, что якобы планировалось его убийство. По утверждениям автора видео, одним из этапов кампании, которая должна была предшествовать этому, были запланированы визиты журналистов в Испанию, где есть вилла, которая якобы принадлежит Шарию, с целью снять сюжеты о его недвижимости. И, в частности, утверждалось, что вылетать на съемки должны были именно журналисты телеканала "1+1".

"1+1 media заявляет, что слова господина Шария не соответствуют действительности. Никаких обращений и тем более заказов относительно возможности проведения таких съемок ни к каналу "1+1, ни к другим редакциям медиагруппы не поступало. Хотим подчеркнуть: принципы медиагруппы исключают работу "на заказ". В любом случае, эта тема не была и не стоит в повестке дня в редакции. Тем более что в Украине действуют карантинные ограничения, в связи с которыми любые зарубежные командировки съемочных групп невозможны", - заявили в медиагруппе.

Теги: #шарий #1_1_media
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