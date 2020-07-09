Политика

11:28 09.07.2020

Зеленский в Волынской области ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" и возможностями развития туризма в регионе

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Зеленский в Волынской области ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" и возможностями развития туризма в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

"Глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности, с ремонтом автодороги международного значения М-19", - сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский также ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.

Теги: #туризм #зеленский #строительство #волынская_область
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