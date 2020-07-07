Авторы представления о конституционности языкового закона: мы не пытаемся нивелировать ценность украинского языка

Представитель субъекта права на конституционное представление в деле о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", депутат минувшего созыва Александр Долженков подчеркивает, что оспаривание конституционности норм языкового закона не является манипуляций, а о нивелировании ценности украинского языка как государственного не может быть и речи.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе устного слушания дела о соответствии предписаниям Основного закона норм языкового закона, судья-докладчик по делу Сергей Головатый огласил заключения экспертных учреждений по оспариваемому вопросу. Так, Министерство культуры в своем заключении отмечает, что русский язык не является исчезающим и остаётся фактически наиболее часто употребляемым языком, что свидетельствует об отсутствии признаков дискриминации. Уполномоченный Верховной Рады в своем заключении также подчеркивает отсутствие дискриминационных признаков в отношении русского или других языков нацменьшинств, а также отсутствие понятия привилегий для русскоязычного населения. В ряде экспертных заключений высших учебных заведений Украины тоже подчеркивается отсутствие дискриминационных признаков в отношении русского языка.

По словам Головатого, содержание заключения юридического департамента КС по данному вопросу будет изложено на закрытой части заседания.

Выступая по сути представления, представитель автора конституционного представления Долженков указал, что видит определенную политизацию вопроса даже в экспертных заключениях.

По его словам, авторы конституционного представления не ставили вопрос ценности украинского языка. "Мы говорим о том, что в соответствии с рядом положений... создаются условия дискриминационного характера... Конституционное представление не направлено на нивелирование украинского языка", - подчеркнул он.

Он добавил, что "представление подавалось не с целью манипуляции", а в связи с искусственно создаваемыми условиями запрета русского языка.

Долженков апеллировал потому, что Украина ратифицировала европейскую хартию региональных языков и языков нацменьшинств. "Не идёт речь о противопоставлении украинского и русского языков и о свободном использовании языков нацменьшинств", сказал он.

Представить автора конституционного представления также обратил внимание на то, что при принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" была нарушена процедура.

Он призвал суд при вынесении решения не исходить из политического контекста.