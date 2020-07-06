Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит немецкой компании для разработки вакцин

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и немецкая компания CureVac заключили кредитное соглашение на сумму 75 млн евро для разработки и массового производства вакцин, в том числе против SARS-CoV-2 (коронавируса).

Как сообщил ЕИБ в понедельник в своем коммюнике, он поддержит завершение строительства нового завода CureVac по производству рибонуклеиновой кислоты в Тюбингене, Германия.

Сделка финансируется в рамках Фонда InnovFin финансирования борьбы с инфекционными заболеваниями Horizon 2020, программы ЕС по исследованиям и инновациям на 2014-2020 годы. Кредит ЕИБ будет предоставлен тремя траншами по 25 млн евро по мере завершения заранее определенных этапов.

Финансовый фонд InnovFin по борьбе с инфекционными заболеваниями - это совместный проект Еврокомиссии и ЕИБ. Он работает в рамках Horizon2020, программу исследований и инноваций ЕС на 2014-2020 годы, позволяя ЕИБ предоставить от 7,5 до 75 млн евро финансирования инновационным игрокам, занимающимся разработкой вакцин, лекарств, медицинских и диагностических приборов и исследовательской инфраструктуры. В связи с пандемией COVID-19 Еврокомиссия приняла решение усилить этот на 400 млн евро.

CureVac - ведущая биотехнологическая компания в области клинической стадии в области технологии мессенджерной РНК (мРНК) с 20-летним опытом разработки и оптимизации этой универсальной молекулы для медицинских целей. Принцип запатентованной технологии CureVac заключается в использовании мРНК в качестве носителя данных для инструктирования человеческого организма вырабатывать собственные белки, способные бороться с широким спектром заболеваний. Компания применяет свои технологии для разработки методов лечения рака, терапии антителами, лечения редких заболеваний и профилактических вакцин.

Штаб-квартира CureVac находится в Тюбингене, а ее производственные филиалы - во Франкфурте-на-Майне (Германия) и Бостоне (США).