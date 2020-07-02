Политика

17:07 02.07.2020

В Раде создано МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция"

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В Раде создано МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция"

Киев. 2 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение (МФО) "-25% Тарифы. Стоп коррупция", его председателем избран внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил во время открытия утреннего заседания в четверг.

В соответствии с официальным письмом на председателя Верховной Рады от МФО, копия которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в объединение вошло 27 народных депутатов.

Согласно документу, целью деятельности МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция" является "выявление, изучение и предотвращение фактов нарушений, представляющих общественный интерес". В частности, речь идет о международной коррупции, ее проявлениях и последствиях для Украины; создании и функционировании наблюдательных советов при государственных предприятиях; махинациях в топливно-энергетическом комплексе Украины при формировании тарифов для населения и ценообразовании на энергетическом рынке; уничтожении банковской системы Украины.

Также участники МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция" будут исследовать неэффективное использование/хищение международной технической помощи; махинации с закупкой медицинских препаратов без проведения тендерных процедур; хищения оборонного бюджета Украины и махинации в "УкрОборонПроме"; негативную для государства Украина роль псевдообщественных организаций в прикрытии международной коррупции; незаконное использование правоохранительных органов в политической борьбе как инструмента политических репрессий, в частности – незаконное создание НАБУ.

Как напомнили агентству "Интерфакс-Украина источники, близкие к созданному объединению, 19 мая Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают повышение тарифов вместо 75 на 100%.

Теги: #25тарифы #деркач
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