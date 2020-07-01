Политика

18:59 01.07.2020

Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

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Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу подготовленный членами комитета законопроект о Бюро экономической безопасности (БЭБ) №3087-д.

"Орган, призванный заменить собой всю палитру правоохранительных органов, преследующих бизнес. На шаг мы стали ближе к выполнению еще одного предвыборного обещания!", – прокомментировал это решение в Facebook глава комитета Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), как указано в сообщении на сайте Рады, навала главным отличием поддержаного комитетом законопроекта от альтернативных №№3087 и 3087-1 то, что он предлагает сделать БЭБ правоохранительным органом.

"Согласно проекту, директор Бюро экономической безопасности назначается президентом Украины по представлению конкурсной комиссии, которая представляет на рассмотрение главе государства три лучших кандидатуры. Директор Бюро экономической безопасности подотчетен Верховной Раде и президенту Украины", – отмечено в сообщении.

Согласно ему, президент Украины должен проводить независимый аудит эффективности деятельности Бюро.

Проект предполагает общую численность сотрудников БЭБ до 4 тыс. человек с созданием в его составе подразделений детективов-аналитиков и внешнего контроля. Работниками Бюро будут государственные служащие, имеющие специальные звания, а также воинские, а также сотрудники, которые будут работать по трудовому договору.

Должностной оклад работников Бюро предлагается установить не менее 20 прожиточных минимумов.

Согласно документу, законопроект предусматривает переходный период во избежание коллапса в системе: уголовные производства будут переданы Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30% работников.

Проект также предполагает дополнение Уголовного кодекса ст.222 "Мошенничество с налогом на добавленную стоимость".

В сообщении со ссылкой на Василевскую-Смаглюк отмечено, что проектом предлагается забрать у СБУ полномочия по расследованию экономической преступности и соответствующие нормы об исключении "экономического" направления из задач СБУ есть в обнародованном Гетманцевом тексте законопроекта. В то же время соавтор альтернативного законопроекта №3087 и первый замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") утверждает на своей странице в Facebook, что законопроект сохраняет экономическое подразделение и подразделение "К" СБУ.

Железняк также заявил, что фракция "Голос" выступает против прямого влияния президента на назначение и увольнение директора БЭБ, возможность перевода работников в новый орган без конкурса.

Как сообщалось, накануне глава исполкома Нацсовета реформ Михэил Саакашвили по итогам первого заседания Нацсовета сообщил о решении президента Украины Владимира Зеленского заменить все правоохранительные подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований.

"Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести (их в) один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – сказал Саакашвили.

Теги: #комитет #законопроект #рада #бэб
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