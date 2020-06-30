Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады, на котором отметил, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

"Любая реформа – это, прежде всего, результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - отметил президент, открывая во вторник заседание, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий, а также ответственности.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня. Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - сказал он.

Глава государства отметил необходимость судебной реформы, поскольку в Украине "существует большой запрос на справедливость и безопасность". Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения.

"Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка", - отмечается в сообщении.