Политика

14:12 30.06.2020

РФ незаконно оккупировала Крым, поэтому Украина не будет просить компенсацию за его аннексию – Кулеба

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РФ незаконно оккупировала Крым, поэтому Украина не будет просить компенсацию за его аннексию – Кулеба

Украина считает временную оккупацию Россией Крымского полуострова незаконной и не будет просить у РФ за нее компенсацию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная. Мы потому и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась", - сказал Кулеба в интервью крымскому проекту украинской службы Радио Свобода "Крым.Реалии".

Министр подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы в судебных процессах не признавалась юрисдикция РФ в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

"Безусловно, компании имеют право подавать иски. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", - отметил Кулеба.

Теги: #крым #оккупация #кулеба #мид
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