Ни "Слуга народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ни фракция партии "Слуга народа", ни сама председатель парламентского по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова не подавали заявления о снятии с неё полномочий главы комитета по вопросам социальной политики.

"По состоянию на сегодня... такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа не поступали", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

Руководитель украинского парламента напомнил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность.