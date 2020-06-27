ЕС активировал механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины

Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины, что позволит странам ЕС помочь ГСЧС Украины в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС Украины в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу (член Еврокомиссии по кризисному управлению - ИФ) и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку", - написал он в Twitter в субботу.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии в субботу, ранее на этой неделе интенсивные дожди привели к крупнейшему за последние 50 лет наводнению на юго-западе Украины, в результате которого пострадали несколько человек и были повреждены сотни домов, и после того, как украинские власти активировали Механизм гражданской защиты ЕС, Швеция немедленно отреагировала и предложила помощь.

"Для удовлетворения первых потребностей украинские власти активировали Механизм гражданской защиты ЕС. Швеция немедленно отреагировала и предложила 1,2 км барьера от наводнений, 250 шлангов и технических экспертов. В дополнение к шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus", - сообщили в Еврокомиссии.

Также отмечается, что работающий 24 часа 7 дней в неделю координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь ЕС по запросу.

"В последние месяцы возможности гражданской защиты находились под чрезвычайным давлением. Тем не менее, Европейский Союз продолжает придерживаться своего обязательства оказывать помощь в случае стихийных бедствий. Я искренне благодарю Швецию за ее немедленный ответ. Мы готовы оказать дальнейшую помощь и проявить солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и с теми, кто работает на местах", - цитирует слова комиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича пресс-служба Еврокомиссии.

Механизм гражданской защиты ЕС способствует сотрудничеству в области реагирования на бедствия между 34 европейскими государствами (27 странами-членами ЕС, Великобританией, Северной Македонией, Исландией, Черногорией, Норвегией, Сербией и Турцией). Эти государства-участники объединяют ресурсы, которые могут быть предоставлены странам, пострадавшим от стихийных бедствий, во всем мире. При активации Механизм координирует оказание помощи внутри и за пределами ЕС. Европейская комиссия управляет Механизмом через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC).

Европейский механизм гражданской защиты регулярно активируется для реагирования на наводнения и землетрясения, лесные пожары и другие стихийные бедствия внутри и за пределами Европы. Это также сыграло решающую роль в реакции ЕС на кризис COVID-19, подчеркнули в Еврокомиссии.